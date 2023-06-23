В мэрии Челябинска заявили, что город не будет разрастаться вширь

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Мэр Челябинска рассказала о новой градостроительной политике. Об этом пишет телеграм-канал о жизни региона «Челябушка».

И в словах Натальи Котовой есть хорошая новость: в ближайшие десятилетия город не будет трещать по швам, «прирастая лесами да полями».

Поясним, почему новость хорошая. Окраины и без того забиты жильём и испытывают сложности с доступом к дорогам, воде, больницам и прочим благам цивилизации. Вместо расширения планируется освоение внутренних площадок. Тут можно было бы подумать, что речь об уплотнительном возведении, но решение проще. Котова призвала застройщиков подключаться к расселению ветхого фонда, которого как раз полным-полно внутри Челябинска, — добавляют авторы паблика. — Логичное предложение с учётом скорого окончания прежней программы расселения и с акцентом на экономию и частные вложения. Ведь власти не скрывают: активное применение КРТ со сносом аварийных зданий и их заменой на новые стало следствием дефицита бюджетных вливаний.