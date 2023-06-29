Всероссийская олимпиада по робототехнике собрала в Челябинске 900 участников из разных регионов страны

Челябинск принимает школьников со всей страны. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске стартовала ХХ Российская Робототехническая олимпиада. Более 900 победителей региональных отборочных туров из России, Беларусии и Ирана приехали на Южный Урал. Губернатор Алексей Текслер отметил, что в регионе робототехникой занимаются почти 8 тысяч детей от 5 до 17 лет.

— Мы целенаправленно развиваем это направление в Челябинской области, — подчеркнул глава региона. — Сегодня до 8 тысяч ребят уже занимаются робототехникой. У нас есть победители соревнований, мы развиваем инфраструктуру. Это спортивное творчество, где вместе спорт и интеллект. Мы строим кванториумы, «IT-кубы», у нас есть специализированное учреждение, Дом юного творчества, где мы практикуем эти направления и их активно развиваем. Надо сказать, что к нам приехали ребята более чем из 100 городов, 900 участников, есть и наши друзья и из Ирана и Беларуси.

С 2019 года новые объединения по робототехнике открылись в рамках нацпроекта «Образование» в двух «Кванториумах», семи «IT-кубах» и тридцати шести «Точках роста».

По результатам соревнований в Челябинске будет сформирован состав Федерального учебно-тренировочного лагеря.