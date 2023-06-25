Гости форума «Утро» отметили высокий уровень организации мероприятия

Фото: t.me/chelyabushka

Южный Урал опять на хорошем организаторском счету — зажигает на очередном форуме, приуроченном ко Дню молодежи с освежающим названием «Утро». Эту новость обсуждает паблик «Челябушка».

Первое, что бросается в глаза — это широкий круг гостей. Своих амбассадоров прислали почти три десятка российских регионов, Казахстан и Белоруссия.

Встретились ребята, чтобы переговорить и нарастить компетенции в наставничестве, педагогике, волонтерстве, медиа, культуре и туризме. А еще поиграть в пазлы, шашки, проводить закаты на фуникулёре — всех крутых активностей и не перечислить. На форуме также определились победители конкурса грантов.

В устах посетивших ивент чиновников звучат оценки сплошь на молодежном сленге. Поддержать ребят заезжали даже губернаторы Челябинской области и ХМАО — Алексей Текслер и Наталья Комарова, — пишут авторы телеграм-канала. — Кстати, с площадкой под «Утро» посодействовал вездесущий курорт «Солнечная долина» — значит, и уровень сервиса на высоте, и гости останутся довольны.