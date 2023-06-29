Лучшие молодежные проекты на форуме «УТРО» в Челябинской области получат финансирование

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в форуме уральской молодежи «УТРО». На панельной дискуссии глава региона ответил на вопросы ребят и обсудил с молодежью проекты, которые родились на форуме.

— Самое главное, что ребята не просто познакомились, общались, они работали здесь над инициативами, над проектами. Мы прошли по всем площадкам, увидели, что есть результат. Это значит, что эти конкретные проекты, инициативы будут реализованы в тех муниципалитетах, регионах, откуда приехали ребята. Это самый главный результат. Мы рады, что у нас получилось объединить ребят из разных регионов страны. В итоге они уедут с идеями, которые будут воплощать в жизнь.

Алексей Текслер также рассказал о важности развития технологического образования на Южном Урале.

— Мы создаем инженерные классы, стимулируем допобразование в техническом направлении. Считаю, что нужно делать больше, поэтому дал поручение удвоить количество «Кванториумов», «ИТ-кубов» в регионе, — отметил губернатор.