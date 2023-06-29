В Челябинской области снесут незаконные постройки на берегах озер Увильды и Сладкое

Озеро Увильды регулярно пытаются огородить. Фото: соцсети

В Челябинской области демонтируют незаконные постройки, которые преграждают путь к озерам Сладкое и Увильды. Такое решение принял суд по требованию ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

20-метровая береговая полоса у водоемов — территория общего пользования. Закрывать доступ к озерам нельзя. Тем не менее, сотрудники «ООПТ» еще в начале 2023 года обнаружили самовольную застройку на берегах, в одном месте на Сладком и в двух на Увильдах. К арендаторам всех трех участков подали иски, суд их удовлетворил.

Проблемы с доступом к озеру Увильды возникают на протяжение многих лет. В 2018 году жителей региона возмутило введение платы за вход на пляж. Конфликт между отдыхающими и арендаторами продолжился год спустя. Демонтировать забор удалось лишь спустя два года разбирательств. А в 2022 году южноуральцы обнаружили, что последний бесплатный пляж на Увильдах снова огородили.

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