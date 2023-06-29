Трассу Южноуральск-Магнитогорск отремонтируют раньше срока

Фото: Миндортранс Челябинской области.

Алексей Текслер направил дополнительные средства на ремонт автодороги Южноуральск-Магнитогорск. В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планировалось отремонтировать несколько участков трассы общей протяженностью 26 километров, а также сделать верхний слой покрытия еще на трех километрах.

Благодаря увеличенному финансированию в этом дорожном сезоне отремонтируют почти 50 километров. По поручению губернатора Алексея Текслера 585,5 миллионов рублей пойдут на ремонт еще 6 участков автодороги длиной 19 километров.

Дорога Южноуральск-Магнитогорск входит в опорную сеть региона, составляет более 215 километров и проходит по территории Южноуральского городского округа, Увельского, Пластовского, Верхнеуральского, Нагайбакского и Агаповского районов.

Отметим, на Южном Урале реализуется проект «Дорожный рывок», благодаря которому в Челябинской области в этом году отремонтируют более 700 километров дорог. Работы пройдут на 47 участках региональных трасс.