Экс-мэра Миасса отправили в колонию строгого режима за взятки

Станислав Третьяков. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Бывшего главу Миасса Станислава Третьякова признали виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. Миасский городской суд приговорил экс-мэра к пяти годам в колонии строгого режима и обязал выплатить 7 млн рублей штрафа.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, преступную деятельность Станислав Третьяков начал, еще будучи заместителем главы Миасса, более десяти лет назад. В 2012 году он получил 300 тыс. рублей от учредителя ООО «Миасская управляющая компания». При этом вымогал еще 300 тыс. рублей. За деньги замглавы города помог фирме выкупить четыре постройки из списка объектов, которые нельзя передавать бизнесменам.

После этого Третьяков за 145 тыс. рублей позволил жительнице Миасса оформить аренду на два земельных участка.

Когда Станислав Третьяков стал главой города, его отношения с «Миасской управляющей компанией» резко изменились. В 2015 году мэр передал 126 многоквартирных домов из ведения «Миасской управляющей компании» в ведение МУП «Городская управляющая компания». Потерявшая жилой фонд «управляйка» в результате получила 10,8 млн рублей ущерба и вынуждена была прекратить работу.

Напомним, Станислава Третьякова сотрудники ФСБ задержали прямо в здании городской администрации. Случилось это еще в 2018 году.

В 2020 году Третьяков подал к Следственному комитету иск о защите чести и достоинства. Он требовал опровергнуть комментарии, которые по его уголовному делу давали в пресс-службе ведомства. Суд, однако, отказался удовлетворять требования бывшего мэра.

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