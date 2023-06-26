В Челябинской областной больнице №3 закончился капитальный ремонт

Фото: пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер посетил обновленную областную больницу №3. За последние годы в Больнице скорой помощи модернизировали несколько отделений: сделали ремонт, полностью обновили мебель в палатах, коммунальную инфраструктуру, приобрели специальное медоборудование, а также нашли способ оптимизировать рабочее время медперсонала.

В ходе визита Алексей Текслер осмотрел приемное отделение, новую нейрохирургическую реанимацию, открывшееся отделение гнойной реанимации, лабораторию.

— Третья областная — это наша опорная больница и, помимо плановых больных, является больницей скорой помощи, — отметил глава региона. — Поэтому серьезное направление работы — оказание экстренной помощи. Реанимационное отделение теперь самодостаточное с полным набором квалифицированного врачебного, среднего и младшего медицинского персонала, здесь абсолютно современное оборудование мирового уровня.

В Челябинской области значительные средства направляются на модернизацию здравоохранения. Только за 2022 год из регионального бюджета на ремонты в медучреждениях было направлено 1,7 млрд рублей. В этом году на эти цели пойдет еще 1,3 млрд рублей.