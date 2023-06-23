Алексей Текслер поручил повысить безопасность железнодорожных объектов

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба по безопасности железнодорожных объектов.

— Если говорить про наш регион, то спасибо ФСБ и другим правоохранительным структурам, – подчеркнул Алексей Текслер. — Каждый случай террористической направленности раскрывается. Но, тем не менее, мы видим, что эти случаи происходят. Мы знаем, почему они происходят, мы знаем, кто вербует этих людей. Вопросы безопасности на железной дороге сегодня ключевые.

Глава региона добавил, что необходимо оборудовать техническими средствами охраны энергетические объекты железной дороги, а также установить системы сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного транспорта и обеспечить охрану объектов.

— Если на всех участках будет организована работа четко, с полным соблюдением всех мер безопасности, с оперативным реагированием на все поступающие сигналы, то, я уверен, большинство инцидентов мы сможем исключить и профилактировать. Это наша основная задача, — отметил Алексей Текслер.