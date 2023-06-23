В малых городах Челябинской области существенно обновят автобусный парк

Фото: миндортранс Челябинской области.

Общественный транспорт Челябинской области существенно обновится уже в этом году. Губернатор Алексей Текслер на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Челябинской области отметил масштабы модернизации и темпы обновления транспортной инфраструктуры региона.

— Все наши крупные муниципалитеты были охвачены этой работой, — подчеркнул глава региона. — В этом году мы завершим работу по всем другим муниципалитетам. Заявка сформирована, там у нас больше 120 единиц только новых автобусов. Это только для небольших муниципалитетов, ни Челябинск, ни Магнитогорск в эту цифру не входят. В этом году мы фактически во всем регионе обновим весь подвижной состав общественного транспорта.

Губернатор также поднял вопрос состояния и внешнего вида маршрутного транспорта, заметив, что водители маршруток допускают многочисленные нарушения правил дорожного движения.

— У нас основные случаи смерти с пассажирским транспортом — это «маршрутчики, — добавил Алексей Текслер.