Алексей Текслер обратил внимание на качество разметки в Челябинской области

Фото: миндортранс Челябинской области.

В Челябинске отремонтируют 850 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Губернатор Алексей Текслер отметил, что областные субсидии на дороги выделены всем муниципалитетам.

— Сверх того приняты дополнительные решения по ряду городов и районов. В целом мы увеличили объемы дорожных работ в последние три года по сравнению с предыдущими где-то в 3 раза, — подчеркнул Алексей Текслер.

Для снижения аварийности на дорогах региона идет масштабная работа. В прошлом году завершилось расширение до четырех полос трассы М5 «Урал» от Челябинска до Екатеринбурга. Идет работа на участках трассы на Уфу, на очереди расширение участка Миасс-Чебаркуль до четырех полос.

Глава региона поручил особое внимание уделить дорожной разметке, чтобы она была отчетливо видна круглый год.

— Важно не только ремонтировать и строить дороги, но и поддерживать их в нормативном техническом состоянии, включая дорожную разметку, — сказал Алексей Текслер. — Я прошу глав территорий, миндор, ГИБДД обратить на это особое внимание, чтобы нанесенная разметка держалась не три-четыре месяца, а была отчетливо видна постоянно, круглый год. Цена вопроса часто это жизни и здоровье людей. Мы должны это понимать.