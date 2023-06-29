Ущерб на 50 миллионов: чиновница пойдет под суд за покупку непригодного жилья для сирот

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области будут судить чиновницу, которую обвиняют в покупке непригодных квартир для сирот. Женщина работала председателем комитета по управлению имуществом Увельского района. Несколько лет назад она должна была приобрести квартиры для сирот, но сделала эту буквально не глядя.

Чиновница подписала документы и не обратила внимания на нарушения, коих было достаточно. Здесь и проблемы с гидроизоляцией и горячим водоснабжением, и отсутствие благоустройства возле дома, и никакого доступа для инвалидов. 40 таких квартир получили сироты, а также переселенцы из аварийных домов.

После проверки выяснилось, что чиновница нанесла бюджету ущерб в размере свыше 50,6 млн рублей. За это женщину теперь будут судить.

— Женщина обвиняется по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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