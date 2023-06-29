Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский не смог получить рассрочку по выплате долгов

Борис Дубровский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд не разрешил бывшему губернатору Челябинской области Борису Дубровскому выплачивать долг ПО «Монтажник» частями. Ранее Арбитражный суд Челябинской области принял такое же решение. Добиться его изменения бывшему губернатору не удалось.

Суд признал недействительными сделки, по которым Борис Дубровский получил от ПО «Монтажник» 37,3 млн рублей. Экс-губернатор теперь обязан вернуть эту сумму предприятию, которое проходит процедуру банкротства.

Месяц назад суд снял арест с имущества Бориса Дубровского стоимостью 37,3 млн рублей, чтобы собственность можно было передать в конкурсную массу банкротящейся фирмы.

Напомним, Производственное объединение «Монтажник» должно было возвести в центре Челябинска конгресс-холл «Крылья». Строительство финансировали из регионального бюджета. Оно так и не было завершено. Борис Дубровский несет по долгам «Монтажника» субсидиарную ответственность. Из-за этого арестовали его имущество на 930 млн рублей.

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