Строительство жилого комплекса на месте Каширинского рынка займет пять лет

Фото, иллюстрация: администрация Челябинска

В Челябинске на месте Каширинского рынка построят новый жилой комплекс. Сделать это планируют в течение пяти лет.

В мэрии опубликовали проект будущих домов. Высотность зданий будет варьироваться от 7 до 23 этажей. В дополнение к жилым домам обещают построить детский сад и школу.

На первых этажах высоток разместят кафе и прочие заведения. А парковку спрячут под землю. Между домами даже планируют уместить сквер.

Иллюстрация: администрация Челябинска

Реновацией рынка займется компания «Голос.Девелопмент».

Напомним, на публичных слушаниях по проекту строительства обсуждали, считать ли новый квартал уплотнительной застройкой.

Иллюстрация: администрация Челябинска

— Да, есть превышения по коэффициенту плотности. Но коэффициент плотности на зону не превышает 1,6, что регламентировано правилами землепользования и застройки, — заявила тогда представитель «Голос.Девелопмент». Елена Орлова.

После исчезновения Каширинского рынка собираются дать другое название расположенной рядом остановке общественного транспорта. Придумать новое наименование предложили жителям Челябинска.

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