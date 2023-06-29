Грозы каждый день, туман и жара до +32: каким будет конец недели в Челябинской области

Метеорологии не поддержали надежду челябинцев на прекращение дождей Фото: Мария ЛЕНЦ

В конце недели жителей Челябинской области ждут регулярные грозы. По прогнозу метеорологов, с пятницы 30 июня до воскресенья 1 июля гром будет греметь ежедневно. Пройдут кратковременные дожди. При грозах порывы ветра достигнут скорости 15 метров в секунду.

Ночью и утром 30 июня в отдельных районах могут возникнуть туманы.

В пятницу днем будет от +25 до +30 градусов. В субботу жара усилится до +27, +32, а в воскресенье ослабнет до +23, +28.

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