На крупном перекрестке в Челябинске столкнулись два автобуса

Фото: камеры "Интерсвязи"
В Челябинске утром 29 июня произошло ДТП с участием двух автобусов. Момент столкновения засняла камера видеонаблюдения.
В городской Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП никто не пострадал.
— По предварительным данным, 47-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» при перестроении на другую полосу не рассчитал траекторию маневра, в результате чего совершил с автобусом марки «Волгабас» под управлением 28-летнего мужчины, — уточнили в ведомстве.
Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.