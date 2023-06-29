На крупном перекрестке в Челябинске столкнулись два автобуса

Фото: камеры "Интерсвязи"

В Челябинске утром 29 июня произошло ДТП с участием двух автобусов. Момент столкновения засняла камера видеонаблюдения.

В городской Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП никто не пострадал.

— По предварительным данным, 47-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» при перестроении на другую полосу не рассчитал траекторию маневра, в результате чего совершил с автобусом марки «Волгабас» под управлением 28-летнего мужчины, — уточнили в ведомстве.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

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