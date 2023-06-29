Сильные ливни, град и шквалистый ветер со скоростью 25 м/c: в Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Ухудшение погоды прогнозируется до конца суток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области до конца 29 июня прогнозируются сильные дожди с градом и шквалистым ветром. Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

— По данным челябинского Гидрометцентра, до конца суток 29 июня на территории Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 25 м/с, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Синоптики обещают дожди с грозами и в пятницу, 30 июня. Ночью и утром в отдельных районах могут возникнуть туманы. Днем температура воздуха составит +25, +30 градусов.

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