В Металлургическом районе Челябинска с 30 июня ограничат движение на крупном перекрестке

Движение транспорта ограничат с 30 июня
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске временно ограничат движение на пересечении шоссе Металлургов с улицей Румянцева. Об этом предупредили в мэрии города.
— В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей с 30 июня до 3 июля будет закрыто движение на пересечении шоссе Металлургов с улицей Румянцева, — уточнили в городской администрации.
В период работ будет организовано двухстороннее движение по малому шоссе Металлургов на участке от ул. Черкасской до ул. Румянцева. Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.
Иллюстрация: мэрия Челябинска
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