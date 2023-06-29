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НовостиОбщество29 июня 2023 13:26

В Металлургическом районе Челябинска с 30 июня ограничат движение на крупном перекрестке

Водителей просят заранее планировать маршрут
Ян Стоев
Ян Стоев
Движение транспорта ограничат с 30 июня

Движение транспорта ограничат с 30 июня

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске временно ограничат движение на пересечении шоссе Металлургов с улицей Румянцева. Об этом предупредили в мэрии города.

— В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей с 30 июня до 3 июля будет закрыто движение на пересечении шоссе Металлургов с улицей Румянцева, — уточнили в городской администрации.

В период работ будет организовано двухстороннее движение по малому шоссе Металлургов на участке от ул. Черкасской до ул. Румянцева. Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Иллюстрация: мэрия Челябинска

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