Лето по-спортивному: в Челябинске прошла Спартакиада среди детских школьных лагерей

Школьники Курчатовского района соревновались в кросс-фит эстафете. Фото Центр единоборств «Леон»

На днях на стадионе школы №118 прошла Спартакиада среди детских школьных лагерей Курчатовского района. За звание самых сильных, быстрых и ловких соревновались дети из 41-й, 4-й, 45-й и 118 школ района.

Спартакиада прошла под патронажем и по инициативе Челябинской региональной организация Общества «Динамо», одноименной спортивной школы и детского клуба «Леон», объединяющего ряд направлений единоборств и фитнеса.

Команды школьных детских лагерей (по 10 человек) соревновались в комбинированной эстафете, похожей на известные состязания «Веселые старты». Мальчишки и девчонки преодолевали этапы кросс-фит эстафеты: челночный бег, прыжки через тумбу, отжимания, рывок гантели, приседания с мячом, прыжки на скакалке. А в финале — перетягивание каната. Главным судьей соревнований был именитый стронгмен, руководитель центра «Уралстронг-Силачи Руси» Дмитрий Кононец.

Победителем Спартакиады стала команда школы №41.

— Мы хотим, чтобы все получили удовольствие, позанимались физкультурой. Если кто-то еще не занимается в секции, то к сентябрю уже сделали свой выбор и начали заниматься спортом. Условия для этого создаются и на Северо-Западе Челябинска, — отметил директор спортшколы олимпийского резерва «Динамо» Андрея Беляков.

Кстати, в этом году при Центре «Леон» открылся филиал муниципальной спортшколы «Динамо», где дети могут заниматься боксом и другими видами единоборств.

— Открытие филиала спортивной школы, плюс наши отделения по видам спорта в Курчатовском районе, — все это позволяет детям из ближайших образовательных учреждений посещать спортивную секцию фактически в формате шаговой доступности, — рассказала директор Центра единоборств «Леон», Заслуженный мастер спорта, абсолютная чемпионка мира и Европы по фитнесу Светлана Кочкина.

Отметим, что этим летом на базе центра проводятся мастер-классы для школьников по различным видам единоборств.

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