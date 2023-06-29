В Челябинске временно ограничат движение на улице Кронштадской

Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске из-за работ на инженерных сетях ограничат движение транспорта в районе дома №32 по улице Кронштадской. Об этом сообщили в городской администрации.
— Проезд будет затруднен по крайней правой полосе при движении к улице Дзержинского, — уточнили в мэрии.
Работы будут проходить до 3 июля. Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.
Иллюстрация: мэрия Челябинска
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