В Челябинске временно ограничат движение на улице Кронштадской

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске из-за работ на инженерных сетях ограничат движение транспорта в районе дома №32 по улице Кронштадской. Об этом сообщили в городской администрации.

— Проезд будет затруднен по крайней правой полосе при движении к улице Дзержинского, — уточнили в мэрии.

Работы будут проходить до 3 июля. Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

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