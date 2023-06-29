В Челябинске задержали лжеминера за сообщение о бомбе в ТРК

На мужчину завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали в Челябинске 30-летнего мужчину, который оставил ложное сообщение о бомбе в торгово-развлекательном комплексе Советского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

— По словам задержанного, у него произошел конфликт с сотрудниками охраны ТРК, после чего он из хулиганский побуждений позвонил в комплекс и сообщил о подозрительном предмете, находящимся в здании, — уточнили в ведомстве.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). До начала суда с мужчины взяли обязательство о явке.

СПРАВКА

Преступление по ч. 2 ст. 207 УК РФ наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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