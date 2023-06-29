В Челябинской области для семей участников СВО ввели бесплатное соцобслуживание на дому

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области утвердили дополнительные льготы для участников СВО и их семей. Теперь для них будут безвозмездно предоставлять соцобслуживание во всех формах. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на министра социальных отношений региона Ирину Буторину.

По словам главы ведомства, новая мера поддержка затронет участников СВО и членов их семей, зарегистрированных в Челябинской области. Кроме того, эта льгота будет распространяться и на отдельные категории южноуральцев:

— награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда»;

— ветераны боевых действий, которые участвуют в СВО;

— контрактники (подписавшие контракт с 21 сентября 2022 года);

— волонтеры, которые помогают на территории специальной военной операции;

— иные лица, участвующие в СВО.

Льготники могут воспользоваться соцобслуживанием как в полустационарной и стационарной формах, так и на дому. Соцработник купит и принесет домой продукты, поможет приготовить еду, сделает уборку, а также окажет содействие в решении медицинских, юридических и других вопросов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.