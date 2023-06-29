Мусульмане установили 600-килограммовый памятник Корану в Миассе

Фото: конгресс татар Челябинской области

На территории мечети «Гаиля» в Миассе установили памятник Корану. Вес скульптуры составляет более 600 кг. Как сообщили в конгрессе татар Челябинской области, работу безвозмездно сделал мастер Радик Газизов.

— Наша первая городская мечеть в поселке Селянкино называется «Гаиля», что в переводе означает «Семья». Поэтому в память о моих ушедших родителях Газизова Шаргуллы Гареевича и Газизовой Люзя Минулловны, а также об ушедших родителях всех мусульман нашего города, мы с сыном решили сделать в дар мечети литую скульптурную композицию, — рассказал Радик Гагизов.

Идею композиции подсказал Имам Ахмат Хазрат. Он показал мастеру фотографии похожих скульптур из других российских мечетей. Как итог, получился постамент в виде пня, на котором расположена открытая книга – на ее страницах написаны первые ниспосланные пророку Мухаммаду аяты из Корана «Читай во имя Господа твоего, который сотворил все сущее».

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