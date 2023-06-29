В Челябинской области будут выплачивать миллион рублей фельдшерам, работающим в отдаленных городах и селах

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании в четверг, 29 июня, поддержали инициативу губернатора региона по увеличению размера единовременной выплаты для медиков, работающих в отдаленных городах и селах. Если раньше им выплачивали 500 тысяч рублей, то теперь сумма увеличится до одного миллиона.

— Подъемные предусмотрены для медработников, принятых на должность заведующего фельдшерско-акушерским пунктом либо фельдшера в удаленных сельских населенных пунктах, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек, где более трех лет отсутствует медицинский работник, — объяснили в Законодательном собрании.

Таким образом правительство региона планирует снизить дефицит медицинских кадров и привлечь специалистов в села.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.