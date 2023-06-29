Кыштымский Центр детского технического творчества получил новое оборудование для конструирования

Фото: Максим Марининов.

Кыштымский Центр детского технического творчества получил современное оборудование почти на 3,5 миллиона рублей. Средства по нацпроекту «Образование» направили из федерального, областного и местного бюджетов.

Такие субсидии позволяют обеспечить допобразование современным технологическим оборудованием, что позволяет знакомить детей с профессиями будущего и помогает профессиональному самоопределению. Так, для направления «Компьютерный дизайн» был приобретен компьютерный класс на 12 рабочих мест. Это поможет кыштымцам объединить обучение и последующую практическую работу на вышивальных машинах, 3D-принтерах, станках с ЧПУ. Для направления «Легоконструирование и робототехника» приобретены компьютеры и конструкторы, в том числе с элементами программирования для дошкольников.

Губернатор Алексей Текслер призвал увеличить количество площадок для разнопрофильной подготовки детей.

— В регионе уже работают 7 центров цифрового образования «IT-куб». 4 из них — в Челябинске, Магнитогорске, Кыштыме, Снежинске — открыли в прошлом году, — заявил Алексей Текслер. — Открыли еще 1 «Кванториум» в Златоусте, он стал 11-м по счету, и 6 центров «Точка роста». Теперь их в области 44. Расширение сети таких уникальных объектов продолжим.