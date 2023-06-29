Алексей Текслер вручил награды южноуральским врачам

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил работу 50 сотрудников системы здравоохранения.

— Мы никогда не забудем, какой профессиональный подвиг совершили наши медики в пандемию ковида, — отметил Алексей Текслер в поздравлении ко Дню медицинского работника. — Но и сейчас нагрузка на здравоохранение остается высокой. Появляются новые задачи, в том числе связанные с проведением специальной военной операции.

По решению губернатора в этом году будет учреждено пять дополнительных премий для медработников, которые работают с раненными военнослужащими, вернувшимися из зоны СВО. Медики систематически работают в подшефных территориях Донецкой народной республики. С 2022 года туда выезжали уже пять южноуральских медицинских бригад для профосмотров, работали четыре бригады Центра медицины катастроф. В июле планируется отправка медиков Челябинской области в Волновахский район.

Алексей Текслер обратил внимание, что помощь участникам спецоперации — один из приоритетов государственной политики. Регион помогает военному госпиталю: ремонтируются помещения, приобретается новое оборудование, специалисты проходят обучение. В августе откроется единый центр реабилитации для военнослужащих.