Минпром зарегистрировал первый технопарк в Челябинской области

Фото: Технопарк "ЗЭМ".

Первый технопарк в Челябинской области официально зарегистрирован Министерством промышленности и торговли. Промышленный технопарк «ЗЭМ» создан на базе одного из крупнейших предприятий Южного Урала — НПО «Электромашина».

Ранее на территории Челябинска не было технопарка, который предоставляет помещения и оборудование для инновационных компаний по принципу «одного окна» и который внесен в реестр Минпромторга России.

Губернатор Алексей Текслер отметил заинтересованность в развитии инфраструктуры индустриальных парков и промышленных кластеров.

— С этого года мы увеличили с 6 до 10 лет период льготы по налогу на имущество для новых резидентов индустриальных парков, продлили на два года действие льготных ставок по налогу на прибыль для ряда категорий налогоплательщиков, отметил глава региона. — Обеспечиваем возмещение части затрат на приобретение нового оборудования промпредприятиями, в том числе на модернизацию и перевооружение производственных мощностей.

В России на данный момент создано 109 технопарков, из которых 13 вошли в реестр Минпромторга. Наиболее успешные технопарки созданы для компаний, выпускающих наукоемкие продукты.