В Челябинской области пьяный мужчина захотел домой и угнал Mercedes

Задержанный находится под арестом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Агаповском районе Челябинской области 24-летний житель поселка Наровчатский решил угнать Mercedes W202, припаркованный возле дома владельца. Молодой человек был пьян и очень сильно хотел домой. Именно это и подтолкнуло его к преступлению. Правда, во время поездки он одумался и решил замести следы, оставив машину в одном из дворов Магнитогорска.

Владелец иномарки своей машины на парковке не обнаружил. Он обратился в полицию, и вскоре угонщика задержали.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий инспекторы ДПС выяснили, что автомобиль совершил наезд на ограждение, однако с места ДТП скрылся. Машину нашли в Магнитогорске, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанный ранее не судим и водительских прав не имеет. На него возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Также составили административный протокол за уход с места ДТП. В настоящий момент парень находится под административным арестом – ему дали восемь суток.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.