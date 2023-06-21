В Миассе до осени отремонтируют 18 км дорог

Фото: Валерия Опарина

В Миассе до середины октября отремонтируют более 18 км дорог. В первую очередь ремонтные работы в городе коснулись автодорог с общественным транспортом, дорог с максимальным движением, где после зимнего периода выявлено много выбоин, и гостевого маршрута.

До середины октября в Миассе будет отремонтировано 17 маршрутов протяженностью более 18 км. На эти цели было выделено более 300 млн рублей, почти 250 из которых – из регионального бюджета.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что Челябинскую область в этом году ждет большой «дорожный рывок».

— Здесь самое главное –— качество. Дороги — это важнейшая инфраструктура для связи разных районов города, — обратил внимание глава региона. — Кроме плановых субсидий, в этом году приняты дополнительные комплексные решения по Копейску, Миассу, Златоусту, Чебаркулю, Коркино, а также Сосновскому, Нагайбакскому, Каслинскому, Аргаяшскому, Октябрьскому районам и другим муниципальным образованиям. При этом мы опирались на просьбы жителей, чтобы улучшить условия проживания, повысить пешеходную и транспортную доступность территорий.