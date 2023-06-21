В Челябинске чистить реку Миасс будут шесть машин

Фото: минэкологии Челябинской области.

К очистке реки Миасс в центре Челябинска приступили сразу несколько видов техники. Работы проводятся по поручению губернатора региона Алексея Текслера, а также в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

От Свердловского моста до моста по улице Красной работают две самоходные многофункциональные машины «Портум», которые умеют передвигаться по суше, воде и не вязнут в иле. Навески в виде косилок и граблей позволяют скашивать подводную и надводную растительность и собирать ее вместе с другим мусором.

Собранные водоросли выгружают на берег, откуда их вывезет лицензированная организация. На участке возле недостроенного конгресс-холла очисткой реки также занимается многофункциональная машина. В ближайшее время количество задействованной техники достигнет шести единиц, работать они будут ежедневно.

Ранее губернатор подчеркнул, что в 2022 году регион провел большую работу по расчистке акваторий в области, активисты убрали свыше 1300 километров прибрежных территорий рек и озер. Сейчас одним из приоритетных является проект очистки акватории реки Миасс в черте города Челябинска.