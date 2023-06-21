Жители аварийных домов поселка Увельский получили новые квартиры

Фото: администрация Увельского района.

В поселке Увельском 18 семей получили квартиры в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В новостройку заселяются увельчане из ветхоаварийного дома №16 по ул. Советской.

Получить ключи от новых квартир южноуральцы смогли благодаря областной адресной программе «Переселение в 2019 – 2023 гг. граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области».

Губернатор Алексей Текслер отметил, что из аварийного жилья расселили более 2 тысяч человек, а в этом году — почти на два года раньше срока — в новые квартиры переедут жители области, чьи дома признали аварийными на 1 января 2017 года.

— Подготовили новую программу, согласовываем ее с федеральным минстроем, при этом обращаю внимание глав наших крупных муниципалитетов: для решения проблемы ветхо-аварийного жилья в условиях дефицита федерального финансирования нужно более активно использовать механизм комплексного развития территорий, — акцентировал Алексей Текслер.