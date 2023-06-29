Известный шеф-повар закупил 1000 булок хлеба для нового ресторана в Челябинске

Ресторан расположен на месте бывшей «Профессуры» Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Известный ресторатор и шеф-повар Дмитрий Модестов вернулся в родной Челябинск и открыл ресторан авторской кухни. Название «Профессорский» отсылает к городскому топониму — когда-то на этом месте был одноименный гастроном, который также называли «Профессура».

— Челябинск сильно изменился в лучшую сторону, но на ресторанном рынке ничего особенного не произошло, если взять последние 10 лет, — рассказал Дмитрий Модестов. — Если что-то и произошло, это произошло за тот год, который я нахожусь здесь.

Пока «Профессорский» будет работать в режиме бистро или кафе. На меню ресторана нужно больше рук, а их надо подготовить.

— Думаю это произойдет не раньше, чем октябрь–ноябрь, может быть к Новому году.

Дмитрий Модестов, много несколько лет проработавший за границей, намерен развивать идею европейского ресторана. Она заключается в том, что хороший ресторан работает на самых лучших продуктах.

Так оказалось, что в Челябинске беда с хлебом нужного качества. То, что у нас называют «еврохлебом» и вовсе не стоит своих денег. В итоге закупили в Москве огромную партию.

— Хлеб — такая вещь, на которую в ресторане должно быть отдельное внимание. Мы привезли 1000 булок и их надо где-то хранить. Мне пришлось взять и запустить морозильную камеру.

При этом все меню — максимум 12 позиций.

— За европейскими ресторанами стоит шеф как владелец или как управляющий партнер. Люди идут в ресторан конкретно на шефа — этот концепт будем внедрять, — отметил он.

Дмитрий Модестов — уроженец Челябинска, окончил ЧПИ (ныне — ЮУрГУ) по специальности инженер-механик. В нулевых под его руководством работали ресторан «Базилио» и сеть спортбаров «Честное питейное заведение». Несколько лет шеф-повар прожил в испанском городе Сан-Себастьян, который считается гастрономическим центром Европы. Работал в мишленовских ресторанах. Затем после открыл Takatak Bar. Заведение успело получить рекомендацию «Мишлен». В 2021 году Дмитрий Модестов вернулся в Россию, открыл Takatak Bar в Сочи, но через некоторое время вышел из проекта.

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