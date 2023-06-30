В Челябинске пенсионерка погибла при пожаре в пятиэтажке

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске при пожаре в квартире погибла пенсионерка.

Ночью 30 июня загорелась пятиэтажка на улице Клары Цеткин. Пламя охватило одну из квартир на первом этаже.

Из подъезда самостоятельно выбежали 30 жильцов. Еще четверых взрослых и четверых детей эвакуировали пожарные с помощью спасательных комплектов.

В объятой огнем квартире нашли бездыханную пожилую женщину. Пенсионерку попытались реанимировать, но усилия успехом не увенчались, женщина погибла.

— Что послужило причиной возгорания, предстоит установить сотрудникам отделения дознания, — рассказали в региональном ГУ МЧС. — Квартира была сильно захламлена, что способствовало сильному задымлению и затрудняло поиск пострадавших.

Ранее в Кыштыме квартира сгорела из-за стеклянных банок хранившихся на балконе.

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