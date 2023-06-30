Каждый цветок неповторим: в Челябинской области заметили орхидею, которая ждет 10 лет, чтобы зацвести

Фото: нацпарк "Таганай"

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области распустился пальчатокоренник Фукса. Эта дикая орхидея зацветает лишь на девятый-одиннадцатый год жизни.

В 2023 году многие цветы торопятся, и пальчатокоренник тоже раскрылся на несколько дней раньше обычного срока.

— Как и многим сородичам, этой орхидее требуется гриб-партнер, без которого пальчатокоренник Фукса не сможет начать расти и развиваться, — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Любимые места пальчатокоренника — обочины дорог и поляны в лесу. Но иногда орхидею можно увидеть у горных троп на высоте до тысячи метров.

Каждый цветок пальчатокоренника неповторим, особенности цветов даже сравнивают с уникальностью человеческих отпечатков пальцев. Лепестки сильно различаются по цвету. Появляются и нежно-розовые цветы, и темно-сиреневые, и даже белые.

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