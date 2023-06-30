В Челябинске на четыре с половиной часа задержали самолет до Минеральных Вод

В Челябинске пришлось задержаться почти сотне пассажиров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинском аэропорту утром 30 июня задержался рейс авиакомпании «Азимут» в Минеральные Воды. Самолет должен был отправиться в 6:30, но вылет отложили до 11:00.

Причина задержки — позднее прибытие рейса в Челябинск.

Билеты на опаздывающий самолет приобрели 98 пассажиров, среди них 13 детей.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что следят за ситуацией.

— С целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, — заявили в ведомстве.

Напомним, авиакомпания «Победа» с начала июля возобновит полеты из Челябинска в московский аэропорт Внуково.

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