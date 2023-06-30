В Челябинске откроют второй бесплатный молодежный центр «Моя территория»

Иллюстрация: администрация Челябинска

В Челябинске появится второе молодежное пространство «Моя территория». Первый такой центр открылся минувшей весной в ТРЦ «Фокус».

Для посетителей готовят помещение в доме №126 по проспекту Победы, рядом с остановкой общественного транспорта «Юрюзань».

Иллюстрация: администрация Челябинска

Приходить в «Мою территорию» смогут старшеклассники, студенты и молодые родители с детьми. Им предложат бесплатно позаниматься с психологами или репетиторами, поиграть в аэрохоккей и настольный футбол.

— Реализация проекта стала возможной благодаря совместным усилиям администрации Челябинска, руководства Челябинской области и Федерального агентства по делам молодежи, — прокомментировали в мэрии.

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