Росбанк и правительство Челябинской области подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Росбанк

В четверг, 29 июня 2023 года, состоялась рабочая встреча председателя правления Росбанка Натальи Воеводиной и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Стороны договорились о взаимодействии в финансово-кредитной сфере и подписали соглашение о сотрудничестве,определяющее общие принципы совместной работы.

Документ предусматривает информационное сотрудничество и взаимодействие сторон, направленное на развитие экономики и промышленности Челябинской области.

Наталья Воеводина и Алексей Текслер наметили сферы, в которых планируется развивать совместную работу. В качестве возможных направлений обозначены финансирование значимых предприятий региона, взаимодействие по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, мероприятия по повышению финансовой грамотности жителей региона.

— Росбанк является партнером крупнейших предприятий металлургической, машиностроительной, пищевой, добывающей и других важных отраслей промышленности Челябинской области, активно сотрудничает с организациями бюджетной сферы. Уверена, подписанное соглашение послужит стимулом для дальнейшего комплексного развития сотрудничества между Росбанком и правительством Челябинской области. Большое внимание будет уделяться, в том числе, внедрению и совершенствованию современных банковских технологий, реализации инвестиционных проектов с целью технической модернизации предприятий региона и инновационного развития предпринимательства, — подчеркнула председатель правления Росбанка Наталья Воеводина.

Фото: Росбанк

— Стратегия у банка серьезная, амбициозная. В свою очередь у нас в регионе также большое количество инициатив, в том числе частных инвесторов. Я сторонник того, чтобы поддерживать субсидирование процентных ставок в сфере промышленности. Мы сейчас работаем над созданием особой экономической зоны, и будем строить промышленные площади, куда смогут со своим оборудованием заходить инвесторы. Но драйв развитию экономики, конечно, дает малый и средний бизнес - промышленный, интеллектуальный, современный, с серьезными компетенциями. Его рост надо поддерживать, это наша общая задача, — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.