Алексей Текслер встретился с бойцами Росгвардии в Озерске

Фото: пресс-служба губернатора.

В день 75-летия производственного объединения «Маяк» губернатор Алексей Текслер посетил Озерск с рабочей поездкой.

— Сегодня «Маяк» — ведущее предприятие атомной отрасли, успешно решает задачи в части гособоронзаказа и не только, большая номенклатура гражданской продукции, — отметил Алексей Текслер. — Успешно развивается градообразующее предприятие и сам город.

Глава региона пообщался с личным составом Озерского формирования дивизии Росгвардии и передал бойцам квадрокоптеры, тепловизоры, смартфоны и аккумуляторы.

— Оказываем всю необходимую помощь для выполнения боевых задач, как и по другим нашим подразделениям, и будем это делать дальше, — обратил внимание Алексей Текслер. — Поговорил с военнослужащими, поставил задачу вернуться домой с Победой. Также поставил задачу командиру сформировать необходимый перечень вопросов, мы обязательно отработаем.

Алексей Текслер также отметил, что возведение в Озерске жилого комплекса «Шоколад» взамен старой двухэтажной деревянной застройки — один из хороших примеров комплексного развития территории, а такой опыт пригодится и другим муниципалитетам.