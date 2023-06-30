Из Челябинска запустили дополнительные вечерние рейсы в Санкт-Петербург

Самолеты в Санкт-Петербург станут летать чаще Фото: Андрей АБРАМОВ

Из Челябинского аэропорта запустили дополнительные рейсы в Санкт-Петербург. Полеты будет выполнять авиакомпания Smartavia. Самолеты в Северную столицу станут отправлять по вечерам каждый вторник и четверг.

Как сообщили в Челябинском аэропорту, из Челябинска можно будет улететь в 21:45. Время в пути — три часа. На рейс назначены самолеты Boeing-737 .

Из Санкт-Петербурга в Челябинск воздушные суда станут отправляться каждый вторник и четверг в 16:05 (по петербуржскому времени).

Добраться из Челябинска в Санкт-Петербург сейчас можно также самолетами компаний «Россия» и «Победа».

Напомним, 30 июня 98 человек не смогли вовремя улететь из Челябинска в Минеральные Воды.

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