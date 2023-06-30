В Челябинской области молния попала в дерево и подожгла дом

Фото: Каслинский пожарно-спасательный гарнизон

В Кыштымском СНТ «Калачевка» во время грозы вечером 29 июня начался пожар.

Молния ударила в высокое дерево, которое росло рядом с садовым домиком. Загорелись и дерево, и постройка.

К счастью, люди при пожаре не пострадали.

Как рассказали в Каслинском пожарно-спасательном гарнизоне, к моменту прибытия спасателей деревянный дом уже полностью был охвачен огнем.

Фото: Каслинский пожарно-спасательный гарнизон

Пламя удалось потушить, но имущество садоводы потеряли.

Напомним, этим летом в Варненском районе из-за сухой грозы начался лесной пожар. А в поселке Сыростан в православный праздник Святой Троицы шаровая молния подожгла храм.

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