Баскетбольный клуб «Челбаскет» заключил соглашение о партнерстве с магнитогорским «Металлургом»

В прошлом сезоне «Челбаскет» и «Металлург» выступали в одном турнире - чемпионате Высшей лиги. Фото БК «Челбаскет»

Руководство баскетбольных клубов «Челбаскет» и «Металлург» подписали соглашение о создании фарм-клуба на базе магнитогорской команды.

Напомним, в этом году челябинский «Челбаскет» будет выступать в чемпионате российской Суперлиги, «Магнитогорск» — в Высшей лиге.

По словам руководителей БК «Челбаскет» это станет хорошей возможностью для сохранения резерва и ротации воспитанников южноуральского баскетбола, а также позволит объединить усилия для реализации стратегии региональной федерации баскетбола. Вместе с тем, «Металлург» сможет в любой момент усилиться игроками из БК «Челбаскет».

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор БК «Челбаскет» Ольга Алейникова идиректор БК «Металлург» Максим Корноухов.

— Баскетбольный клуб «Челбаскет» ставит перед довольно амбициозные цели - создать самый патриотичный клуб России и безусловно создание фарм-клуба на базе БК «Металлург» - это рывок вперед. У нас в планах сохранить наших молодых ребят в областной системе баскетбола и нарастить игровую практику. Ведь это позволяет сохранять в резерве наших молодых ребят, которые еще не готовы выходить на паркет в Суперлиге, — прокомментировала подписание соглашения Ольга Алейникова.

Создание фарм-клуба позволит объединить усилия для реализации стратегии региональной федерации баскетбола - создание самого патриотичного баскетбольного региона страны.

Для Федерации баскетбола Челябинской области создание фарм-клуба для основной команды региона позволит урегулировать порядок и формирования и ротации спортивного резерва

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru