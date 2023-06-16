В Челябинске откроется «Школа 21» Сбера

Фото: пресс-служба губернатора.

Правительство Челябинской области и Сбер откроют филиал «Школы 21». Соглашение о сотрудничестве для подготовки IT-специалистов мирового уровня губернатор Алексей Текслер и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

— В последние годы мы наблюдаем стремительный прорыв в области применения перспективных информационных технологий, — отметил Алексей Текслер. — Появляются новые возможности развития всех без исключения отраслей экономики и сфер жизни, что само по себе важный фактор социального благополучия. Поэтому в Челябинской области мы уделяем особенное внимание подготовке специалистов для сферы IT, которая начинается в регионе со школьной скамьи. «Школа 21» — еще один шаг в этом направлении.

Также Сбер и правительство Челябинской области планируют обмениваться лучшими практиками и экспертизой в информационных технологиях, проводить совместные мероприятия в сфере ИТ-образования.