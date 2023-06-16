Платежная система «Мир» запустит в Челябинской области сервис для льготников

Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области Федеральное Казначейство и платежная система «Мир» запустят сервис электронных сертификатов для льготников. Соответствующее соглашение подписал на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Электронный сертификат работает как обычная банковская карта, а средства за товар перечисляются Федеральным казначейством напрямую продавцу. При оформлении электронного сертификата из бюджета на карту «Мир» начисляются деньги, которые льготники могут потратить на любые товары или услуги. Это могут быть, например, средства реабилитации или продукты питания.

Алексей Текслер отметил, что для Челябинской области это очень важное соглашение.

— Платформа НСПК позволяет объединить возможности всех банков, которые работают на территории области, платежную систему «Мир», и получить универсальный инструмент, — добавил Алексей Текслер. — Это и социальная карта, и возможности транспортной карты, и возможности для студентов получать стипендии, и многое другое. Клиент любого банка платежной системы «Мир» через платформу НСПК может решить любую проблему. Мы будем эту задачу продвигать.