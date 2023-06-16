Алексей Текслер подписал соглашение с Александром Бегловым

Фото: пресс-служба губернатора.

Челябинская область заключила соглашение с Санкт-Петербургом на ПМЭФ-2023. Стороны договорились сохранять и развивать сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах деятельности.

В ходе встречи с Александром Бегловым Алексей Текслер отметил, что Челябинскую область и Санкт-Петербург связывают давние дружественные связи.

— В годы войны большое количество предприятий было эвакуировано на Урал, — уточнил губернатор Челябинской области. — Самый яркий пример — Кировский завод из Ленинграда, а сейчас Челябинский тракторный завод. Мы гордимся этим предприятием, ведь Челябинск в годы войны называли Танкоградом, потому что ЧТЗ произвел около 20% всех танков, более 50% двигателей для танков, которые собирались и в других городах.

Алексей Текслер также отметил, что сегодня налажены серьезные кооперационные связи, а ряд крупных компаний сотрудничают и взаимодополняют друг друга. Например, «Синара», у которой есть производственные площадки и в Санкт-Петербурге, и в Челябинске.

— Сегодня межрегиональное взаимодействие, сотрудничество и кооперация, в частности, промышленная, очень важны, — заключил губернатор Челябинской области.