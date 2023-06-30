В Челябинске снова откроют движение трамваев по улице Российской

Фото: ОГКУ «Организатор перевозок»

С 1 июля в Челябинске возобновится трамвайное движение по улице Российской. Там завершают ремонт путей.

Участок от пересечения Российской с улицей Труда до улицы Карла Маркса был закрыт с 22 июня. Как сообщили в мэрии города, за прошедшую неделю удалось выполнить основные работы по капремонту рельсов. Сейчас рабочие продолжают сваривать рельсовые стыки и выправляют пути с помощью специальной шпалоподбивочной машины.

Ранее замминистра министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров рассказал КП-Челябинск о новой технологии укладки трамвайных рельсов и том, скоро ли закончится обновление контактной сети для троллейбусов.

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