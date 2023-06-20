Транспортный коридор «Север-Юг» и новая айти-школа: Алексей Текслер назвал главные итоги ПМЭФ-2023

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвёл итоги Петербургского международного экономического форума. В рамках ПМЭФ-2023 Челябинская область заключила ряд соглашений о сотрудничестве с крупными компаниями, другими регионами страны и дружественными государствами.

— Главное событие — это, конечно, программная речь президента о том, как обеспечить экономический рост в нашей стране, — отметил глава региона. — Применительно к Челябинской области речь шла о транспортном коридоре «Север-Юг». Вы знаете, мы активно участвуем в реализации этого проекта — важнейший транспортно-логистический проект для страны.

Также Алексей Текслер одним из важных итогов назвал подписание соглашения со Сбером об участии Челябинской области в «Школе 21».

— Этот проект запустим в нашем регионе уже в следующем году, это даст толчок развитию айти-сферы в регионе, — подчеркнул губернатор.