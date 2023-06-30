Глава СК Бастрыкин велел выяснить, почему у подростка-инвалида в Челябинской области нет коляски

Александр Бастрыкин
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жительница Челябинской области пожаловалась председателю российского Следственною комитета Александру Бастрыкину на то, что ее сына оставили без кресла-коляски.
Как рассказали в Информационном центре СК, болезнь 16-летнего сына женщины прогрессирует. Юноше для передвижений жизненно необходимо кресло с электроприводом. Но уполномоченные органы не предоставляют семье такое кресло.
— В СУ СК по Челябинской области начата процессуальная проверка, — уточнили в ведомстве.
Александр Бастрыкин поручил главе регионального СУ СК Петру Решетникову доложить о результатах проверки, а также о работе по решению проблемы ребенка-инвалида.
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