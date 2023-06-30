Tele2 определила, с какой целью российские путешественники приезжают в Челябинскую область

Фото предоставлено пресс -службой ООО «Т2МОБАЙЛ»

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Мобильный оператор Tele2 с помощью геоаналитической платформы big data проанализировал туристическую активность за 2023 год. Объем туристического трафика увеличился по России на 7,7% год к году. В Челябинскую область чаще всего приезжают туристы из Свердловской области, Республики Башкортостан и Курганской области. В топе целей посещения – классический туризм, деловые поездки и визиты к родственникам.

Data scientists Tele2 расширили возможности туристической платформы: в коробочное геоаналитическое решение интегрирован алгоритм, который определяет цели визита туристов в регион. К наиболее распространенным целям визита – классическому туризму, деловым поездкам, визитам к родственникам – добавились новые. Теперь туристическая платформа Tele2 определяет учебные поездки, религиозный, лечебный и спортивный туризм.

На первом месте по туристической активности и поездкам в другие регионы в 2023 году оказались москвичи и жители Московской области. Далее следуют жители Петербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан. Большинство путешественников (47%) покидают домашний регион для посещения и изучения исторически значимых мест, архитектурных памятников, музеев и других культурных достопримечательностей – занимаются классическим туризмом. В среднем потребление интернет-трафика в наиболее популярных туристических местах год к году увеличилось на 27%. На втором месте по популярности у москвичей деловые поездки – 23%. К родственникам отправлялись 17%. По 4% занимают доли путешественников, которые выезжают из домашнего региона с образовательными и религиозными целями. Еще 3% отправляется в лечебно-оздоровительные поездки, 2% – в спортивные.

Топ-5 самых посещаемых регионов России чуть отличается от рейтинга регионов, где живут самые активные путешественники. Итак, чаще всего приезжали в Московскую область и Москву, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан.

Челябинская область – лидер на Урале. Сюда чаще всего приезжают путешественники из Свердловской области, Башкирии, Курганской области, Москвы, Оренбургской области, ХМАО, Краснодарского края, Самарской области, Республики Татарстан и Московской области. В Челябинскую область 56% посетителей приезжают для классического туризма, 18% – с деловыми целями, 15% – к родственникам, реже с лечебными или спортивными целями. В среднем визитеры проводят в регионе 3,5 дня, 57% приезжают в область на машине и проводят там 2,2 суток, 32% выбирают поезд и проводят до 2,8 суток. На самолете прибывают 11% посетителей, они проводят в области больше всего времени – 5,7 суток.

Самыми посещаемыми достопримечательностями в 2023 году по объему скачиваемого трафика в области стали озеро Увильды, экотропа «Путешествие по Европе и Азии», форелевое хозяйство оз. Бирюзовое, озеро Аракуль и Аракульский Шихан, Каолиновый карьер, национальный парк Таганай, озеро Тургояк и гора Шаманка.

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