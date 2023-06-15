Делегация Челябинской области во главе с Алексеем Текслером примет участие в Петербургском экономическом форуме

Фото: пресс-служба губернатора.

Делегация Челябинской области во главе с Алексеем Текслером примет участие в работе Петербургского международного экономического форума. Сегодня и завтра глава региона представит инвестиционный потенциал и приоритетные проекты Челябинской области деловым кругам и объединениям России и дружественных государств.

Также Алексей Текслер выступит на панельной сессии «Бюджетная и налоговая политика как инструменты обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях» и примет участие в совместном заседании комиссий Государственного Совета РФ по направлению «Экономика и финансы» и «Энергетика».

Кроме того, у губернатора Челябинской области запланированы встречи с руководителями организаций и подписание соглашений о сотрудничестве.

Петербургский международный экономический форум — это уникальное событие в мире экономики и бизнеса, с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. В этом году главная тема форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».