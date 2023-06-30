В Златоусте возрождают автоспорт: легендарные соревнования вновь пройдут в День города

Фото предоставлено организаторами соревнований

9 сентября 2023 года после пятилетнего перерыва пройдет Кубок «Евразии» по автокроссу. Несмотря на непростое время, глава Златоуста Максим Пекарский принял решение возродить легендарную трассу СК «Уреньга», история которой начинается с международного ралли «Пекин — Париж» в 1907 году. Предварительные работы по восстановлению ведутся с ноября прошлого года.

— Протяженность трассы — 1,5 км, она отвечает всем требованиям Российской автомобильной федерации и может использоваться круглый год. Еще один плюс — удобная логистика, что особенно важно для иногородних спортсменов, — отмечает Максим Пекарский.

Соревнования пройдут в нескольких классах спортивных автомобилей и разных возрастных группах. Так, участие примут как именитые автоспортсмены региона и страны, так и юные гонщики.

Кроме самих соревнований запланирован ряд торжественных мероприятий: парад и представление участников, открытие автокросса руководством города и области, выступление творческих коллективов, анимация, викторины, награждение и памятные призы.

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